Москва, 31 октября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 26 авиарейсов. Об этом сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Задержка рейса

По данным на 8:30, в аэропорту «Домодедово» пять рейсов отменили, ещё 11 — задержали. Отменено отправление рейсов в Куляб (Таджикистан), Сабетту (вахтовый посёлок в Ямало-Ненецком АО) и Шанхай (Китай), а также прибытие самолётов из Милана (Италия) и Дубая (ОАЭ).

Во «Внуково» задерживается восемь рейсов, в «Шереметьево» — два рейса.