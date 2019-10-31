Мадрид, 31 октября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Датская компания Lego представит в финале гонки Lamborghini Super Trofeo на трассе в Хересе в Испании набор копий игрушечных автомобилей Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo и Urus ST-X. Об этом сообщает портал Sportscar365.

Lamborghini Lamborghini Lego1

«К счастью, 2020 год ознаменовал начало новой главы для Lego Speed Champions с переходом к более точному дизайну» 8 Studs Wide «, и мы почувствовали, чтo тeпepь можем отдать должное популярному бренду», — сообщил менеджер по дизайну Lego Speed Champions Крис Стэмп.

Сообщается, что набор игрушечных машин включает в себя 659 деталей. В комплект Lego входят стартовые огни и две фигурки водителя. Стоимость тематического конструктора пока не известна.

В продажу новая коллекция Lego Speed Champions поступит 1 января 2020 года.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года продажи моделей Lamborghini в РФ выросли на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За девять месяцев текущего года в стране было реализовано 105 машин итальянского автопроизводителя.

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