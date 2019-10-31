Киев, 31 октября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. На Украину запретили ввоз 1 млн экземпляров российских книг, заявил первый заместитель главы Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио… предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 миллиона экземпляров изданий «антиукраинского» содержания, принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», — сообщил Червак.

Всего с мая 2017 года комитет издал 3792 отказа на ввоз книг, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине запретили одно из изданий роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В предисловии упомянуты запрещённые на Украине актёры — Юрий Кара, Николай Бурляев и Валентин Гафт. По мнению украинских чиновников, они угрожают национальной безопасности Украины.

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