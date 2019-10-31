Пермь, 31 октября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Перми в многоэтажном жилом доме пожилая женщина две недели лежала в квартире мёртвой, при этом, как оказалось, на кухонной плите горел газ, что таило угрозу для жителей многоэтажки, сообщают СМИ.

Aleksandr434343 Полиция РФ

Тревогу о том, что пенсионерка пропала, забили соседи. Последний раз ее видели 15 октября, а 17 октября женщина не получила пенсию. 23 октября вызвали полицию, однако правоохранители отказались вскрывать дверь, завив, что в полицию должны обратиться родственники пропавшей женщины. По телефону дежурной части и вовсе нагрубили: «Будет пахнуть мертвечиной, тогда приедем», сообщает 59.RU.

Однако соседи проявили настойчивость. Впоследствии полицейские все же взломали дверь и проникли в квартиру. Женщина лежала на полу без признаков жизни. По данным СМИ, пенсионерка была мертва уже много дней — примерно две недели. На кухонной плите был включен газ, пища на сковороде вся обуглилась. При этом окно было открытым.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю действия коллег объяснили тем, что в соответствии со статьей 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. У полицейских отсутствовали объективные данные о том, что необходимо осуществить проникновение в квартиру гражданки. Пресс-служба ссылается на отсутствие заявлений со стороны родственников, входная дверь в квартиру не имела повреждений, специфический запах отсутствовал. Женщина могла, не поставив в известность соседей, находиться по другому адресу.