Москва, 31 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 30 октября открылись снижением по рублевым парам на фоне продолжения роста нефтяных котировок. Курс доллара на открытии снизился до 63,76 руб., курс евро — до 70,90 руб. День выдался волатильным из-за важных событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Закрылись торги по рублю разнонаправленно. Он подешевел к евро и британцу, укрепился к доллару США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 63,83 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,21%, до 71,18 руб., фунт/доллар — на 0,26%, до 82,45 руб.

На американской сессии вышли данные по ВВП США за III квартал. Индекс валового внутреннего продукта в США составил 1,9% за год и оказался выше прогноза. Доллар укрепился.

Затем появились слухи о «переносе заключения торговой сделки между США и Китаем». Появились они неспроста. В Чили из-за беспорядков и протестов отменили саммит APEC. Это мероприятие было запланировано на ноябрь, и на нем, как ожидалось, лидеры США и Китая должны подписать торговое соглашение. Эта новость затронула рисковые активы, включая рубль.

Пара доллар/рубль повысилась до 64,14 руб., евро/рубль — до 71,30 руб. Потом внимание трейдеров переключилось на отчет минэнерго США и заседание ФРС США.

Нефть марки Brent подешевела на 2,7% на новостях о саммите APEC и росте запасов нефти в США на 5,7 млн баррелей. Они оказали давление на рубль, но заседание FOMC было важнее. ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам на 0,25%, до диапазона 1,50−1,75%.

Доллар отреагировал небольшим ростом на решение регулятора, поскольку снижение ставок было учтено рынком на 95%. Во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла доллар подешевел по всем фронтам. Он намекнул на паузу после третьего понижения ставки в 2019 году. В итоге рубль укрепился к доллару на фоне его ослабления на Форекс и подешевел к европейским валютам.

Пара доллар/рубль остается торговаться в боковом тренде от 22 октября. На торгах в Азии нефть торгуется в минусе из-за слабой китайской статистики. Индексы активности в непроизводственном секторе и секторе услуг вышли хуже прогнозных значений.

В конце недели давление на рубль будет нарастать. Сопротивлением выступает уровень 64,15 руб. Поддержка по-прежнему находится на уровне 63,55 руб.

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