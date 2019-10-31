Москва, 31 октября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Международное сообщество должно оказать содействие властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении военных сил в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что сегодня «уже не найдётся ни одного человека, который бы сказал, что Минские договорённости блокирует Россия». По её мнению, доказательством тому служат представленные украинской властью кадры разведения сил.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в Донбассе начался процесс разведения военных и техники в районе населённого пункта Золотое в Луганской Народной Республики. Договорённость об этом была достигнута в начале октября на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске.