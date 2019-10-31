Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В Троице-Измайловском соборе Петербурга утром 31 октября прошла поминальная панихида по погибшим четыре года назад в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/ Девочка, погибшая в катастрофе, перед вылетом в Египет

Панихида состоялась ровно в то время, когда четыре года назад погибли сотни людей — жителей Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и нескольких соседних стран.

«31 октября — самая страшная дата для всех нас… И в этот день каждый из нас переживает все случившееся заново, мы опять будем вместе вспоминать наших близких, будем скорбеть и молиться за них», — сообщается в группе родственников погибших в одной из социальных сетей.

После панихиды, которую посетили не только родственники и близкие погибших, но и представители петербургской власти, в 09:00 мск пройдет лития и возложение цветов у общего захоронения и памятника «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище Петербурга.

В 11:30 мск родственники и все скорбящие отправятся к памятнику «Сад памяти» на Румболовой горе во Всеволожске (Ленинградская область) для возложения цветов к мемориалу, посвященному жертвам трагедии.

Напомним, четыре года назад, 31 октября 2015 года после вылета из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх российский самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» был взорван в воздухе. Погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа. Больше всего среди жертв теракта было жителей Петербурга и Ленобласти. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После трагедии полеты в Египет из России были запрещены. В 2018 году возобновились только регулярные рейсы из Москвы в Каир. Чартерное сообщение до сих пор отсутствует. Родственники жертв теракта выступают против возобновления полетов, пока расследование не завершено и виновники гибели людей не наказаны.