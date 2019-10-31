Оренбург, 31 октября, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В Оренбуржье региональное отделение «Единой России» проводит проверку информации, которая появилась в СМИ, относительно задержания депутата горсовета Оренбурга Алексея Чистякова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении партии.

Пьяный водитель

В реготделении подчеркнули, что считают недопустимым пьянство за рулем: «В случае установления противоправных действий со стороны члена фракции «Единая Россия», региональное отделение будет принимать соответствующее решение согласно уставу партии, вплоть до исключения из партии».

Напомним, по данным информресурсов, 29 октября депутат Оренбургского горсовета Алексей Чистяков якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и на ул. Чкалова стал виновником ДТП. От медосвидетельствования депутат отказался и был отправлен в отдел полиции.