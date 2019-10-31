Вашингтон, 31 октября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем, пишет американское издание Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В материале отмечается, что Москва и Пекин создали мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, что практически лишает американские силы возможности действовать в западной части Тихого океана и Восточной Европе.

Издание также указывает, что Китай разрабатывает всё более мощные системы, позволяющие применять военную силу на большом удалении, в том числе авианосцы, дальнюю авиацию, атомные подводные лодки.

Авторы статьи считают, что в совокупности все эти средства поменяли баланс сил, и в разных частях мира, от Тайваня до Прибалтики, «на смену американскому превосходству пришло серьёзное соперничество».

Отмечается, что на этом фоне в правительстве США начала рассматриваться стратегия «горизонтальной эскалации и причинения издержек». Суть её заключается в том, что Соединённые Штаты могут воспользоваться своим «почти неограниченным доступом» к любой точке мира, чтобы наносить России и Китаю существенный ущерб в других местах.

Так, в случае захвата Россией прибалтийских стран, США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии. Если же Китай нападёт на Тайвань, Вашингтон может ввести торговое эмбарго, атаковать базу КНР в Джибути или китайские объекты в Камбодже и Пакистане, говорится в материале.

В качестве более агрессивного варианта защиты американских союзников рассматривается нападение на Россию или Китай «вдоль их уязвимой периферии» — на Дальнем Востоке или в западных районах КНР. Вместе с тем признаётся, что такие шаги могут иметь катастрофические последствия вплоть до ответного применения ядерного оружия.

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