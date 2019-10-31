Владивосток, 31 октября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Группа из 100 военных дипломатов из 55 государств мира побывала на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота.

Mil.ru Военные атташе из 55 государств на полигоне Тихоокеанского флота

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Военные атташе были приглашены на береговой учебный полигон «Горностай» в пригороде Владивостока. Вниманию гостей была предложена программа, в ходе которой демонстрировались действия подразделений морской пехоты при ведении боя в обороне и наступлении. Морские пехотинцы также показали гостям навыки владения штатным оружием, приёмами рукопашного боя и прохождение полосы препятствий.

Также военным дипломатам предоставили возможность потренироваться в стрельбе из стрелкового оружия морских пехотинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивосток прибыла большая группа иностранных военных атташе, которые посетили корабли Приморской флотилии разнородных сил, а также осмотрели образцы вооружения Береговых войск Тихоокеанского флота.