Шадринск, Курганская область, 31 октября, 2019, 06:48 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске в День народного единства 4 ноября откроют памятник полному кавалеру Георгиевского креста Василию Черемисину. Монумент создан в рамках национального проекта «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Российском военно-историческом обществе.

Пресс-служба Российского военно-исторического общества Памятник полному кавалеру Георгиевского креста Василию Черемисину

Памятник изготовлен из бронзы по эскизу художника Константина Чернявского. Отмечается, что именем героя Первой мировой войны Василия Черемисина названы улица и кадетская школа в Шадринске.

Прибытие монумента в город ожидается до 2 ноября. Для установки памятника благоустраивается сквер Воинской славы. В 2020 году рядом с мемориалом разместятся скамьи, будет добавлено освещение, запланированы работы по озеленению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Шадринска.

Василий Алексеевич Черемисин, будучи поручиком 16 Финляндского стрелкового полка, за подвиги удостоен всех возможных солдатских и унтер-офицерских наград в Первую мировую войну. Он имел четыре степени Георгиевских крестов, две Георгиевские медали, Орден Святого Станислава III степени и темляк Святой Анны. Был родом из крестьян деревни Комария Шадринского района Курганской области. Убит на поле боя 9 апреля 1917 года в возрасте 25 лет на Галицийском фронте.