Екатеринбург, 31 октября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уволен водитель такси, который изменил стоимость заказа, а после отказа хамил и угрожал клиенту. Как сообщает информационный портал Е1, в компании «Максим» пояснили, что водитель самовольно нарушил правила сервиса.

GörlitzPhotography Такси

«Водитель нарушил правила работы сервиса: он самовольно отредактировал заказ, чтобы увеличить его сумму, и допустил грубое поведение в отношении пассажирки. Сотрудничество с ним прекращено», — уточнили в пресс-службе такси «Максим».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент попал в поле зрения полиции, которая проводит проверку по факту оскорбительных смс-сообщений от водителя такси в адрес клиента с признаками угроз.

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Напомним, что ЧП произошло утром 30 октября. Жительница Екатеринбурга вызвала такси, чтобы отправиться на работу. Ей пришло смс-сообщение, что стоимость заказа составляет 160 рублей. Однако по прибытии машины пришло другое смс, в котором стоимость заказа увеличилась до 302 рублей. Женщина отказалась. В итоге ей стали поступать смс-сообщения от водителя такси с оскорблениями и угрозами применения насилия сексуального характера.