Владивосток, 31 октября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Власти Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, что в будущем позволит в местных учреждениях проводить пересадку органов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Navy В операционной

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Представители центра провели аудит медицинских учреждений Приморья, оценивая возможности для проведения пересадки органов. Принято решение, что трансплантология в крае начнёт своё развитие с клинической больницы № 1, для чего будет закуплено дополнительное оборудование и оснащение. Также обсуждался вопрос подготовки соответствующих кадров в ТГМУ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологических исследований посмертное донорство органов не одобряет большинство жителей России.