Бразилиа, 31 октября, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Прокуратура бразильского Рио-де-Жанейро опровергла показания свидетеля о причастности президента страны Жаира Болсонару к резонансному убийству депутата Мариэли Франку, передает телеканал Globo.

Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil Жаир Болсонару

«Показания охранника расходятся с результатами экспертизы», — заявила прокурор Симони Сибилиу.

Она подчеркнула, что пока ведомство затрудняется ответить, намеренно ли свидетель исказил факты или нет. Результаты экспертизы выявили, что голос на аудиозаписи, упомянутой свидетелем, принадлежит подозреваемому в убийстве депутата бывшему полицейскому Ронни Лессе.

Ранее Globo сообщал, что водитель автомобиля, из которого велась стрельба, заезжал в жилой комплекс, где проживает Болсонару. Согласно показаниям охранника, водитель заявил, что едет в дом к будущему президенту Бразилии. Эти показания позднее якобы подтвердил портье дома.