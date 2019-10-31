Одесса, Украина, 31 октября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Мнение России не имеет никакого значения в вопросе вступления Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая 30 октября перед курсантами Морской академии в Одессе.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Что я хотел бы сказать о членстве Украины в НАТО, так это то, что данное решение должно приниматься Украиной и 29 существующими членами альянса. Никто другой не вправе вмешиваться в такое решение», — приводит слова Столтенберга пресс-служба альянса.

Генсек НАТО отметил, что «иногда складывается впечатление, будто Россия решает, быть Украине членом НАТО или нет».

«У России нет права голоса. Я должен сказать, что у них нет никакой юридической и реальной платформы для какого-либо влияния на такое решение», — подчеркнул он.

Столтенберг в очередной раз заверил, что «дверь НАТО остаётся открытой» для Украины. Он также заявил, что «воодушевлён приверженностью, волей и силой» украинских властей при проведении реформ, отметив, что это «лучший способ продвинуться к членству в альянсе».