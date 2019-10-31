Ростов-на-Дону, 31 октября, 2019, 05:00 — ИА Регнум. МЧС России направило очередную, 89-ю по счёту, колонну с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства.

Mchs.gov.ru Гуманитарный конвой МЧС

Как уточняется, в состав гуманитарного груза вошло более 550 тонн детских продовольственных наборов.

Ранним утром колонна автомобилей отправилась из Донского спасательного центра в Ростовской области к пунктам пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», откуда после прохождения таможенных процедур проследует в Донецк и Луганск.

Напомним, предыдущая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса была отправлена МЧС России 24 октября.