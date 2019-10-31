Якутск, 31 октября, 2019, 05:02 — ИА Регнум. С дорожного фонда Якутии сняли 146 млн рублей и перенаправили на повышение зарплат административно-хозяйственным работникам дошкольных учреждений города: дворникам, уборщицам, охранникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Миг Детский сад

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По информации департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, на внеочередном заседании думы Якутска депутаты внесли изменения в бюджет города на трёхлетний период. Все корректировки были согласованы с главой и правительством республики.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заверила, что запланированные дорожные работы будут обеспечены финансированием в первом квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1,168 млрд рублей заложили на повышение зарплат бюджетников в бюджете 2019 года в Якутии.