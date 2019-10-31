Москва, 31 октября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги в российских регионах в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Плата за ЖКХ

Согласно документу, в первом полугодии средние тарифы по каждому из субъектов Федерации должны остаться неизменными, а во втором полугодии предусмотрено подорожание услуг ЖКХ во всех регионах.

Наибольший рост тарифов предполагается в Чечне — 6,5%, Кабардино-Балкарии — 5,4%, Дагестане — 5,2%, Ингушетии — 5,1%. В Москве, Якутии и Омской области рост не должен превысить 5%.

Повышение тарифов в пределах 4−4,9% ожидается в Адыгее, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Томской, Тюменской, Смоленской областях и ряде других регионов. В Санкт-Петербурге ожидается рост на 3,8%.

Наименьшее повышение тарифов запланировано в Ненецком автономном округе — на 2,4%. В Мурманской области и Пермском крае рост не должен превысить 3%.