Вашингтон, 31 октября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Специальный советник президента США Дональда Трампа по делам Европы и России Тим Моррисон уходит со своей должности, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Отставка

По словам источника, Моррисон решил уйти в отставку и «использовать другие возможности». Источник добавил, что его уход не стал неожиданностью — сам Моррисон думал об отставке «некоторое время». Агентство отмечает, что сведения об уходе Моррисона поступили накануне его предполагаемого выступления в Конгрессе США в рамках расследования по импичменту Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал заявление об отставке. Сообщалось, что его решение связано со скандалом вокруг «украинского дела». Маккинли якобы отказался работать с главой американского Госдепа Майком Помпео из-за его нежелания публично поддержать американских дипломатов, оказавшихся в центре скандала.