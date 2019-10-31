Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина. Ранее не публиковавшиеся документы были представлены на выставке в честь 90-летия архива, передаёт местный телеканал «78».

Kremlin.ru Владимир Путин — офицер КГБ СССР

Согласно документу, с 1975 года, то есть с 23-летнего возраста, Владимир Путин состоял на учёте в комсомольской организации Управления КГБ. В органах госбезопасности будущий президент отвечал за организационную и спортивную работу и зарекомендовал себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник».

«Товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство», — говорится в характеристике.

Указывается, что свободное от работы время Путин посвящает спорту, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а в 1976 году стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

«Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе», — отмечается также в характеристике.

На выставке представлены документы, касающиеся и других первых лиц страны и города, в том числе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.