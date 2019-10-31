Вашингтон, 31 октября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон не намерен по своей воле давать показания демократам в палате представителей американского Конгресса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Куппермана.

Gage Skidmore Джон Болтон

По его словам, сам Болтон не намерен приходить на заседание комитетов палаты представителей для дачи показаний. Купперман подчеркнул, что бывший советник по нацбезопасности готов выступить в Конгрессе только по соответствующему решению суда. Сам Купперман уже подал иск, чтобы выяснить, обязан ли его клиент давать показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что демократы вызвали Джона Болтона в Конгресс США для дачи показаний в рамках расследования по импичменту американского лидера Дональда Трампа. Конгрессменов заинтересовали высказывания Болтона о деятельности юриста Трампа Рудольфа Джулиани на Украине.