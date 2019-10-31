Вашингтон, 31 октября, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно одобрил резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Дядя Сэм

В документе допускается возобновление членства России в данном международном клубе, но только после того, как Москва начнёт «уважать территориальную целостность соседей» и «придерживаться стандартов демократических обществ».

Следует отметить, что резолюция носит рекомендательный характер и только обозначает позицию законодателей, не имея при этом юридический силы.

Напомним, предложения о восстановлении формата G8 с участием России неоднократно звучали в текущем году. Следующий саммит «семёрки» пройдёт 10−12 июня 2020 года в США, и в Вашингтоне не исключали приглашения на это мероприятие президента России Владимира Путина.

Российская сторона заявляла о готовности к взаимодействию с другими участниками международного сообщества на любых площадках, подчёркивая при этом, что восстановление G8 для Москвы — не самоцель. Комментировать возможность участия Владимира Путина в предстоящем саммите в Соединённых Штатах в Кремле отказывались ввиду того, что конкретных предложений на этот счёт пока не поступало.