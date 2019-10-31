Скопье, 31 октября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев прокомментировал предложение России о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев заявил, что в правительство не поступало предложений о вступлении Северной Македонии в ЕАЭС, и добавил, что никому «и в голову не приходило вступать в этот союз».

Напомним, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне призвал Албанию и Северную Македонию присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, заявив, что в рамках этой организации они скорее встретят понимание.

18 октября Совет ЕС принял решение отложить вопрос о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС до весны будущего года, что стало большим разочарованием для граждан этих стран.