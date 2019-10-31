Петропавловск-Камчатский, 31 октября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка на борту самолета «Петропавловск-Камчатский — Хабаровск», сообщает пресс-служба СКР по Камчатскому краю.

Самолёт в небе

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В интересах следствия была изъята медицинская документация, имеющая значение для уголовного дела. Причину смерти младенца должна установить судмедэкспертиза. Также стало известно, что камчатский минздрав уже взял ситуацию на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября грудной ребёнок скончался в ходе перелёта из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Младенца перевозили медики в Хабаровск на операцию, однако во время полёта у малыша произошло три сердечных приступа. 24 октября Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту смерти ребёнка.