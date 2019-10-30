Ольгинский район, Приморский край, 31 октября, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Поиски пропавших в море рыбаков продолжаются в Приморье, теперь уже силами добровольцев, которые не только лично принимают участие в поисковых работах, но и оплачивают затраты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поисковая операция ведётся на огромной площади как вдоль побережья, так и в Японском море. Родственники, друзья и добровольцы пятый день ищут шестерых рыбаков, вышедших из залива Владимир на вечерний клёв ещё в субботу, 26 октября.

В социальных сетях родные координируют действия волонтёров, которые по квадратам обследуют участки акватории и береговую линию. Однако они отмечают отсутствие реальной помощи со стороны уполномоченных на то государственных органов.

«Приехали на машине двое спасателей, у них ни катера, ни лодки с собой не было. Как они собирались вести поиск пропавших, мне непонятно. Сейчас все поисковые работы ведут только волонтёры», — отмечает супруга одного из пропавших.

Также родственники посетовали на то, что военные из расположенного в Тимофеевке радиотехнического батальона ПВО не разрешили использовать беспилотник для поисков пропавших. Такое отношение со стороны военных шокировало и родственников, и волонтёров.

По мнению специалистов, знакомых с гидрологическими особенностями акватории, в случае отказа на катере двигателей, они могли дрейфовать в сторону Японии и к этому времени быть в районе территориальных вод соседней страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ольгинском районе Приморья идёт поиск шести рыбаков, ушедших в море на рыбалку и не вернувшихся к установленному сроку.