Исламабад, 31 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. 30 октября министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри обвинил Индию в низком качестве воздуха в столице пакистанской провинции Панджаб Лахоре.

Gov.pk Фавад Чаудхри

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что получил данные о ситуации в провинции из министерства изменения климата. Как отметил министр, качество воздуха на пограничном переходе Атари-Вага «в два раза хуже, чем в Лахоре». По мнению Куреши, плохой воздух попадает в Панджаб из Индии: там на полях фермеры сжигают остатки урожая, и в целом большие проблемы с экологией.

Напомним, что в октябре Лахор оказался на второй строчке международного рейтинга городов с самым низким качеством воздуха. Первое место в рейтинге заняла столица Индии — Нью-Дели.