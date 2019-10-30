Кишинёв, 31 октября, 2019, 02:15 — ИА Регнум. В Молдавии специальная комиссия под эгидой минюста отобрала четырёх кандидатов на должность генерального прокурора. Как передает ИА REGNUM, в финал вышли Александр Стояногло, Олег Крышмару, Вячеслав Солтан и Владислав Грибинча.

Justice.gov.md Министерство юстиции Молдавии

Результаты этого этапа конкурса вызвали скандал и жёсткую критику со стороны гражданского общества, поскольку в финал не вышел наиболее популярный кандидат на эту должность гражданский активист и адвокат Штефан Глигор.

После объявления решения комиссии в интернете начался сбор подписей за отставку министра юстиции Олеси Стамате. В корректности конкурса усомнилась и премьер-министр Молдавии Майя Санду.