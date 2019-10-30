Вашингтон, 31 октября, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Запись размещена в микроблоге Центрального командования США (CENTCOM) в Twitter.

U.S. Army Американские спецназовцы

На кадрах видно, как две группы военнослужащих приближаются к огороженному забором зданию с двух сторон.

https://twitter.com/CENTCOM/status/1189648916146532352

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб, контролируемой террористами.

Глава Белого дома утверждал, что операция была согласована с российскими военнослужащими, однако официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков не смог подтвердить эту информацию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее также заявил, что Россия пока не получала достоверных подтверждений уничтожения главаря террористов.