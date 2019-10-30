Вашингтон, 31 октября, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прокомментировал решение финансового регулятора о третьем за текущий год снижении базовой процентной ставки.

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«Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений», — заявил Пауэлл, добавив, что снижение ставки также призвано послужить «своего рода страховкой от текущих рисков».

Напомним, 30 октября Федеральная резервная система США понизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — с 1,75−2% до 1,5−1,75% годовых.