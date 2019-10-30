Бейрут, 31 октября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири, ранее подавший в отставку, призвал своих сторонников не выходить на массовые митинги. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

«В очередной раз обращаюсь к сторонникам «Мустакбаль» с просьбой воздержаться от демонстраций и взаимодействовать с армией и силами безопасности», — заявил он.

Харири также поблагодарил своих сторонников за поддержку. Однако призвал их воздержаться от массовых мероприятий ради сохранения стабильности и во избежание возможных провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что премьер-министр Ливана Саад Харири не против вновь возглавить правительство при условии продолжения курса реформ. Ранее президент Ливана Мишель Аун призвал Харири и его правительство временно продолжить исполнять свои обязанности.