Наха, Япония, 31 октября, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в замке Сюри на юге Японии, внесённом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт телеканал NHK.

Daniel Ramirez Вечер в замке Сюри

Объект расположен в городе Наха в префектуре Окинава. Сообщается, что несколько частей замка, включая его центральный зал, полностью уничтожены огнём.

Ликвидировать пожар не удаётся до сих пор, в тушении огня задействованы около 20 пожарных бригад. Сведений о возможных пострадавших до настоящего времени не поступало.

663highland Стены и ворота замка Сюри