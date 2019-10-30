Будапешт, 31 октября, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Россия приветствует решение Дании по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии ВикторомОрбаном 30 октября в Будапеште.

Gazprom.ru «Огневые» работы на участке газопровода

«Когда мы сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Дания проявила себя, как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и суверенитет, а также «интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Полностью завершить его строительство планируется уже к концу текущего года.