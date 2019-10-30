Псков, 31 октября, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Жители посёлка Ляды Плюсского района Псковской области пожаловались спикеру Псковского областного собрания депутатов Александру Котову на проблемы с вывозом мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Мусорная свалка

Глава Лядской волости Рагим Алимов сообщил, что в селе налажен мешковой сбор мусора, ожидаются и контейнеры, машины регионального оператора приезжают по графику, но порой забирают мусор не со всех улиц.

Жители отметили, что бригады меняются, рабочие не знают села, и, хотя руководство волости направило в Псков схему «даже с координатами из космоса», отладить бесперебойный вывоз отходов пока не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема своевременного вывоза отходов в Псковской области неоднократно обсуждалась псковскими депутатами. Региональные власти обещали, что все населённые пункты области — даже самые труднодоступные и удалённые — региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами сможет охватить к маю.

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Напомним также, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компания «Экопром» — ранее инициировала обсуждение проблемных вопросов реформы на местах, пообещав провести встречи с жителями во всех районах области.