Душанбе, 31 октября, 2019, 00:21 — ИА Регнум. На очередном заседании нижней палаты парламента Таджикистана, прошедшем 30 октября, депутатыприняли поправки в закон «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Однако фактически данные дополнения действуют уже десять месяцев.

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По словам заместителя министра финансов Карима Гулмуродзода, поправки касаются освобождения ЗАО «Агротехсервис», находящегося в городе Гиссар, с начала 2019 года от уплаты таможенной пошлины и НДС на ввозимые в страну запчасти для сборки сельхозтехники и машин, а также от уплаты НДС при перемещении готовой продукции предприятия.

Как отметил спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров, соответствующие поправки в госбюджет необходимо было разрабатывать и предоставлять на утверждение депутатам своевременно, то есть ещё в прошлом 2018 году или хотя бы в начале 2019 года. Ведь предприятие уже десять месяцев пользуется данными льготами. В то время как поправки в законопроект были приняты только сейчас.

Карим Гулмуродзода отметил, что ЗАО «Агротехсервис» за прошедшие три квартала 2019 года собрало 160 единиц сельхозтехники и машин, в том числе 92 трактора «Беларусь». Из них 40 единиц техники, в том числе 16 тракторов, предприятие отправило на экспорт в Узбекистан.

Отметим, что государственный бюджет Таджикистана за январь-сентябрь 2019 года составил 16,7 млрд сомони, что на 3,9% меньше намеченного плана. Недобор бюджета составил 680 млн сомони или более 70 млн долл.

Напомним, что ЗАО «Агротехсервис» — это совместное таджикско-белорусское предприятие, введённое в эксплуатацию в мае 2018 года, которое занимается сборкой сельхозтехники белорусского производства.