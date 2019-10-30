Рига, 31 октября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Рижский суд Видземского предместья Риги приговорил мужчину, который сбежал из ресторана, не заплатив за стейк и ужин стоимостью 121 евро, к двум месяцам тюрьмы — сообщил портал tvnet.lv.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Это произошло в одном из ресторанов Старой Риги, специализирующемся на приготовление стейков. Поступок мужчины суд признал злонамеренным, так как подсудимый с самого начала осознавал, что денег оплатить заказ у него не было. Полиция задержала его чуть позже, и с 30 августа по 1 октября он уже содержался в заключении. Этот срок будет засчитан. Кроме этого, осуждённому вменяется компенсировать нанесённый материальный ущерб и заплатить 121 евро собственнику ресторана.