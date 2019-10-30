Минск, 31 октября, 2019, 00:14 — ИА Регнум. В среду, 30 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил, что после визита в Австрию он посетит Латвию, пишет портал NRA.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Австрия, Латвия, другие страны, — сейчас, после того, как между нами выстроен забор из взаимных санкций, — это окна. Нам нужно пробивать эти окна и строить дороги на новом уровне», — цитирует президента Белоруссии агентство Белта (Belta)

Задача прорубать окна туда, куда мы считаем нужным, — это миссия президента со времён Петра Великого. А следом за ним должен идти бизнес, считает белорусский лидер.

Это первый визит Александра Лукашенко в ЕС после длительного перерыва. Хотя приглашения со стороны европейских государств ему поступали. Последний раз Лукашенко посетил Рим и Ватикан в мае 2016 года. Визит в Австрию намечен на 12 ноября.