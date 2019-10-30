Москва, 31 октября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Супруг заслуженной артистки России Лидии Вележевой актер Алексей Гуськов прокомментировал инцидент с его женой на борту пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сегодня, 30 октября, пишет «Московский комсомолец».

Бумажный самолётик

Напомним, что Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив, так как она якобы устроила дебош на борту самолета. Компания «Аэрофлот» утверждает, что Вележева отказалась поднять столик и привести кресло во взлетное положение. При этом вылет самолета задерживался на длительное время из-за каких-то технических причин.

Гуськов заявил, что его супруга точно не выпивала алкоголя, так как она вообще не пьет, а приняла снотворное, чтобы уснуть. Однако «экипаж решил, что она пьяная, и её стали снимать с рейса», отметил он.

Также Гуськов отметил, что посадка на самолет, который должен был вылететь в Тель-Авив из «Шереметьево» утром 30 октября, несколько раз отменялась. Вележева должна была лететь этим самолетом и сыграть в тот день спектакль «Территория страсти» в Тель-Авиве.

Сама Вележева после инцидента также заявила, что она не употребляет алкоголь, и вообще, впервые попала в подобную ситуацию. Вележева считает, что сотрудники авиакомпаний специально «ловят актеров, известных артистов» на борту самолетов, чтобы оправдать задержку вылета.

«Я просто задала вопрос: почему мы опаздываем в Израиль?» — подчеркнула она.