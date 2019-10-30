Ростов-на-Дону, 31 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Главный тренер гандбольного клуба «Астраханочка» Влатко Джонович расстроен проигрышем своих подопечных. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя результат игры с «Ростов-Доном».

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"Я очень расстроен. Знали, что соперник — одна из лучших команд в Европе, но мы должны были выложиться 100%, однако некоторые наши игроки как будто думали, что это не такой важный матч, и что они могут делать что хотят. К сожалению, закончили в минус 11 мячей», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» со счётом 30:19.