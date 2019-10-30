Ростов-на-Дону, 30 октября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Перед игрой с «Астраханочкой» гандболистки «Ростов-Дона» провели только одну полноценную совместную тренировку после перерыва на сборную. На это указал главный тренер донского клуба Амброс Мартин, комментируя победу своих подопечных.

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Мы осознавали, что соперник непростой. К счастью, игроки всё правильно поняли и хорошо провели начало встречи. Вторая половина тайма была примерно как в матче со «Звездой». Но это не из-за расслабленности. Думаю, дело в том, что тренеры соперников поговорили со своими игроками в перерыве. И, возможно, потому, что мы уже думаем о ближайшем матче в Лиге чемпионов. Но это не оправдание, мы должны сражаться все 60 минут», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» со счётом 30:19. Подопечные Амброса Мартина выиграли девять из девяти игр предварительного этапа Суперлиги.