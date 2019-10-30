Вашингтон, 30 октября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе. Об этом сегодня, 30 октября, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.

Jennie Twitter

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться», — сказал Дорси.

В соцсети уточнили, что политическая реклама в Twitter будет запрещена с 22 ноября 2019 года. Это необходимо для соблюдения периода уведомления текущих рекламодателей.