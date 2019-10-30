Полиция Гонконга ждет массовых беспорядков на Хэллоуин
Гонконг, Китай, 30 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Полиция Гонконга ожидает, что предстоящие уличные мероприятия в честь Хэллоуина могут закончиться массовыми беспорядками, 30 октября передает агентство Reuters.
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Полиция Гонконга
«Несанкционированные собрания создадут серьезную угрозу общественному порядку и общественной безопасности», — говорится в заявлении полиции.
Полиция ожидает, что тысячи протестующих будут находиться в толпе «ряженых», отмечающих Хэллоуин 31 октября, и обещает перекрытие улиц и усиленные проверки в городе.
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