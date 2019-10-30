Архангельск, 30 октября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Архангельская область попала в пятерку худших регионов по качеству автомобильных дорог. Рейтинг, составленный на основе соответствия трасс нормативным требованиям, опубликовал Росстат.

memyselfaneye Ремонт дороги

Согласно данным Росстата, в Архангельской области нормативам соответствуют 15,4% дорог. Хуже ситуация — в Калмыкии (11,8%), Саратовской области (9,9%), Республике Марий Эл (1,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Архангельская область на ремонт дорог получила из федерального бюджета 1,7 млрд рублей. В течение ближайших шести областные власти планируют довести до нормативного состояния 29,1% региональной автодорожной сети.