Анкара, 30 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что признание геноцида армян и новые санкции США против Турции — это «месть» за «срыв игры» в Сирии, 30 октября передает агентство Reuters.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Они пытаются отомстить за это, другого объяснения нет» , — заявил министр иностранных дел Турции журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций за турецкую операцию на севере Сирии и признала геноцид армян в Османской империи.

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