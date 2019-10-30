МИД Турции: санкции США — это «месть» за Сирию
Анкара, 30 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что признание геноцида армян и новые санкции США против Турции — это «месть» за «срыв игры» в Сирии, 30 октября передает агентство Reuters.
U.S. Department of State
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
«Они пытаются отомстить за это, другого объяснения нет», — заявил министр иностранных дел Турции журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций за турецкую операцию на севере Сирии и признала геноцид армян в Османской империи.
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