Будапешт, 30 октября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Украина может получать газ по ценам, которые значительно ниже тех, по которым его получают украинские потребители, заявил 30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Об этом российский президент сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России пояснил, что Украина всё равно получает российский газ, но из-за «ложного реверса» для граждан и экономики страны его цена значительно выше, чем могла бы быть.

«А то, что газ этот — российский, сомнений нет; никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс», — добавил президент России.

Кроме того, Владимир Путин назвал абсурдом все претензии, предъявляемые Киевом к «Газпрому», включая судебные иски, подаваемые в Стокгольмский суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Владимир Путин в Будапеште провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.