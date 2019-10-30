Будапешт, 30 октября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности встреч с нацистами, проведённых президентом Украины Владимиром Зеленским в поселке Золотое в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом президент России сообщил 30 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами», — сказал Владимир Путин.

«Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — сказал глава российского государства.

«Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю», — пояснил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Зеленский приезжал в поселок Золотое, где встречался с украинскими нацистами, препятствующими разведению войск, соответствующему пунктам Минских соглашений.

Члены нацистских вооружённых формирований, легализованных в рамках МВД Украины, препятствуют исполнению обязательств Киева, принятых в рамках Минских соглашений.

Стоит отметить, что часть экспертов склоняются к мнению о том, что эти конфликты нацистов с официальными властями Киева являются лишь инсценировкой с целью оправдать нежелание Украины выполнять требования Минских соглашений.