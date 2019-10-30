Лондон, 30 октября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Утечка неизвестного токсичного вещества произошла в центре Лондона. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters, ссылаясь на полицию и медицинскую службу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Согласно поступившей информации, утечка химического вещества произошла на территории торгового помещения в центре Лондона, где находится множество магазинов, в том числе универмаг Harrods.

По данным сотрудников полиции, ЧП не имеет отношения к террористическим актам. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован.

Само химическое вещество не называется, отмечается лишь его токсичность для людей и животных. Место происшествия было оцеплено полицией. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке восьми тысяч литров концентрированного джина на автотрассу в Великобритании.