Вашингтон, 30 октября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Министерство финансов США не намерено возвращать санкции против Турции, отмененные после перемирия на севере Сирии, 30 октября передает агентство Reuters.

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«Мы всё ещё сохраняем список. Но у меня нет оснований ожидать, что нам нужно будет его использовать» , — сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Данные санкции были введены администрацией президента США Дональда Трампа после начала турецкой операции «Источник мира» и отменены после прекращения огня на севере Сирии.

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