Москва, 30 октября, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы поддержали проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Законопроект был принят в первом чтении 30 октября на заседании законодательного собрания столицы.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Кремлевская набережная с Большого Каменного моста

Во время выступления нарекания к проекту бюджета в той или иной степени высказали все фракции Мосгордумы. Однако во фракции «Единая Россия» заявили о том, что поддержат принятие документа в первом чтении, с тем чтобы в него можно было внести поправки. Представители фракций «Справедливая Россия» и «Яблоко» в свою очередь объявили, что планируют отклонить проект бюджета и направить его на доработку в правительство Москвы.

Позиция фракции КПРФ разделилась — часть депутатов решили поддержать проект в первом чтении, чтобы в дальнейшем скорректировать его, а часть коммунистов заявила, что будут голосовать «против». Были исключение и во фракции «Справедливая Россия» — депутат Магомет Яндиев заявил, что поддержит бюджет в первом чтении и будет работать над поправками. В итоге «за» проект бюджета проголосовали 28 депутатов, «против» — 17.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета, в 2020 году доходы Москвы увеличатся на 8% по отношению к 2019 году, в 2021—2022 годах ожидается рост доходов на 9,5% ежегодно. Законопроектом предусмотрено, что в 2020 году доходы городского бюджета составят свыше 2,79 триллиона рублей, расходы — 3,15 триллиона рублей, дефицит — 351,3 миллиарда рублей.

В 2021 году ожидаются доходы в размере свыше 3,06 триллиона рублей, расходы — более 3,27 триллиона рублей, дефицит — 214,1 миллиарда рублей. В 2022 году планируемый объем доходов бюджета составит более 3,35 триллиона рублей, расходов — свыше 3,37 триллиона рублей, дефицит — 22,8 миллиарда рублей. Больше половины всех расходов — около 53% в 2020 году заложены на социальные цели.