Губернатор Ярославской области посетит Японию
Ярославль, 30 октября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отправится с рабочим визитом в Японию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
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Дмитрий Миронов
Миронов возглавит делегацию от региона, в которую войдут также представители деловых кругов и правительства Ярославской области. Официальная цель визита — развитие торгово-экономических связей между Ярославской областью и Японией.
Отношения страны и региона развивались и ранее, в частности, в Ярославле действует завод компании «Комацу».