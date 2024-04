Москва, 30 октября, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Российский Сбербанк признан лучшим в мире банком по версии международного журнала Global Finance. Банк одержал победу сразу в двух глобальных категориях престижной премии: Best Bill Payment & Presentment («Лучший по оплате счетов», среди банков для частных клиентов) и Best in Social Media Marketing and Services («Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа», для корпоративных клиентов). Как отмечается в официальном сообщении Сбербанка, победители рейтинга Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.

Иннокентий Зуев Сбербанк признан лучшим в мире банком по версии Global Finance

Управляющий директор, начальник управления маркетинга блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Ганин так прокомментировал мировое лидерство по направлению Best in Social Media Marketing and Services среди корпоративных банков мира:

«Это результат напряженной, творческой и невероятно интересной работы, которая не прекращается ни на секунду. Стратегия Сбербанка — эффективно и на равных взаимодействовать с предпринимателями в социальных сетях. Мы в наибольшей степени ориентированы на нативную рекламу и ситуативный маркетинг, что позволяет добиваться максимальных результатов, дает возможность «ловить волну», апеллируя к понятным для каждого ценностям.

В нашем портфолио есть масштабный телепроект «Теперь Я босс! Своего дела», который помогает начинающим предпринимателям поверить в свои силы и получить начальные знания о ведении бизнеса в развлекательном формате, стендап-шоу «День П», в котором известные бизнесмены рассказывают истории своих провалов, вдохновляют не бояться ошибок и относиться к трудностям в бизнесе с юмором. Мы рассказали в соцсетях больше 150 историй успеха малого бизнеса.

Общаясь в социальных медиа, банк стремится помогать действующим бизнесменам решениями, лайфхаками и лучшими практиками. Мы делимся опытом в сообществе «Сбербанк для бизнеса», вдохновляем в пабликах «Свое дело», транслируем знания от «Деловой среды». В итоге число подписчиков сообществ банка для бизнеса уже превысило полмиллиона, и позитивная динамика продолжается».

В свою очередь, завоевать первое место в категории Best Bill Payment & Presentment удалось благодаря созданию и развитию удобных и простых сервисов для оплаты, таких как «Оплата услуг по штрихкоду в мобильном приложении», «Автоплатеж», предиктивный сервис «Мои операции». Платежами и переводами Сбербанка ежемесячно пользуется более 60 млн человек. Оплатить счет в приложении можно всего за несколько секунд по штрихкоду, просто отсканировав квитанцию, не заполняя реквизиты вручную. Если это регулярный платеж клиента, то персонализированный сервис «Мои операции» отобразит заранее подготовленные к оплате счета и предложит оплатить их в один клик.

Услуга по автоматической оплате счетов — «Автоплатеж» — продолжает развиваться. В 2018 году их количество превысило 50 млн, и сегодня каждый пятый регулярный платеж в банке совершается таким образом.

Сервис переводов по номеру телефона давно стал неотъемлемой частью жизни почти каждого владельца карты Сбербанка. За прошедший год он «вышел из дома»: теперь переводы по номеру телефона доступны и для партнеров — делать переводы за пределы Сбербанка так же легко и просто, как внутри. Кроме того, был запущен ряд новых сервисов: переводы любому человеку в России — для выплаты наличными в банкомате, переводы за рубеж (в страны СНГ, Европы и всего мира) в мобильном приложении.